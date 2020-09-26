敦泰是全球觸控及TDDI（觸控及顯示驅動2合1晶片）大廠，2019年TDDI全球市占率約19%，除了蘋果的產品之外，從手機、筆電、平板電腦，只要用得上觸控螢幕的電子產品，都可能有敦泰的晶片在裡面。

5年前，敦泰營收站上114億元高峰之後就逐步下滑，2019年營收落在91億元。

但是，敦泰今年前8個月營收已達81億元，較去年同期成長5成；由於華為禁令引發的一連串漣漪，不只華為追加訂單，包括三星、小米等手機廠都紛紛向敦泰訂購更多的晶片。敦泰計畫從10月1日開始，調高大部分產品的售價。

《改變一》借台積電壯大供應鏈

「今年上半年成長超過5成，下半年還是不錯，明年會持續成長。」董事長胡正大說。

幾年前，敦泰是唯一同時名列兩岸前10大IC設計的公司，但是，晚了幾年，敦泰才等到技術創新帶來的商機。

「TDDI把觸控晶片和顯示晶片合在一起，這個技術是我們發明的。」胡正大說，這種技術讓觸控產品可以更輕、更薄，為了這項技術，敦泰雖然是IC設計公司，卻與友達等面板廠一起發展新型面板的結構，還在2015年併購旭曜科技。

這是所有面板廠都想要的技術，但胡正大沒想到，光有技術其實遠遠不夠。

胡正大回憶，「2018年下半年，當2合1晶片準備放量，友達、天馬、京東方、聯想，我們接單接到滿，可是因為供應商的突發情況，我們竟然沒辦法交貨。」因為，當時敦泰只用一家晶圓代工廠生產的晶片。換句話說，供應商掐住了敦泰的脖子。

巧合的是，競爭者也在同年推出同類型產品，胡正大說，「我們當時就向競爭對手提起控訴，案件仍在進行中」。

「供應鏈太單薄，這是我們的失誤。」胡正大說，由於換晶圓代工廠需要準備一段時間，加上考慮中美貿易戰的影響，今年，敦泰將代工廠交由台積電等4、5家公司供應，徹底解決供應鏈問題。

《改變二》耗時5年搶回專利

2015年，敦泰新技術開發成熟之際，時任敦泰研發副總的莫良華離職成立信煒科技，馬上註冊了大量專利。根據中國媒體報導，2017年9月，信煒科技指紋辨識晶片單月出貨量就突破500萬顆。

談到這一段，胡正大只淡淡地說，「當時團隊受到了一些波折。那段時間，公司不僅業務受到挫折，也確有不少研發人員離職。」

(中時新聞網)