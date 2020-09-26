10年沒洗的枕頭丟洗衣機後會出現什麼結果？一名女網友錄下自己將男友10年沒洗、明顯泛黃的髒枕頭拿去洗的過程，從洗衣機拿出來後，原本深黃色的枕頭居然變成白色的，原來這才是枕頭原本的顏色，令觀看影片的網友們驚呼連連。

英國《太陽報》（The Sun）報導，一名女網友日前在短影音平台「TikTok」放上一段偷幫男友洗枕頭的影片，女子說男友枕頭用了10年，一直拒絕換新枕頭，也從來不洗枕頭，她實在受不了，決定趁男友上班時偷偷幫他洗。

影片一開始，女子將3顆明顯泛黃成深黃色、還帶有一點棕色的髒枕頭放進浴缸泡水，她接著丟2顆洗碗錠在上面，灑上一些硼砂，拿長棍子戳枕頭，讓清潔劑和浴缸水混合起泡，然後她再倒了一些漂白水進去，重複拿棍子在上面戳，以去掉枕頭上面的髒東西。

接著女子將枕頭塞進洗衣機清洗、烘乾。所有清洗程序結束後，女子打開洗衣機門，令人驚訝的是居然出現了3顆潔白枕頭，和之前的泛黃髒枕頭形成強烈對比。

這部影片立刻成為TikTok熱門影片，吸引超過170萬人次觀看。

影片讓許多網友嚇壞了，驚訝原來深黃色枕頭原本是白色的，有網友留言建議女子可以換男友了，有網友指枕頭應該每2年就要換一顆，也有網友補刀，之前的黃枕頭累積了「10年的汗漬、死皮、髒汙、油脂和細菌」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）引述居家生活用品品牌「Christy England」專家米德（Helena Mead）指出，枕頭至少每3個月就要洗一次，因為枕頭上會累積汗水和死皮。

(中時新聞網)