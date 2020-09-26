10年沒洗的枕頭丟洗衣機後會出現什麼結果？一名女網友錄下自己將男友10年沒洗、明顯泛黃的髒枕頭拿去洗的過程，從洗衣機拿出來後，原本深黃色的枕頭居然變成白色的，原來這才是枕頭原本的顏色，令觀看影片的網友們驚呼連連。
英國《太陽報》（The Sun）報導，一名女網友日前在短影音平台「TikTok」放上一段偷幫男友洗枕頭的影片，女子說男友枕頭用了10年，一直拒絕換新枕頭，也從來不洗枕頭，她實在受不了，決定趁男友上班時偷偷幫他洗。
影片一開始，女子將3顆明顯泛黃成深黃色、還帶有一點棕色的髒枕頭放進浴缸泡水，她接著丟2顆洗碗錠在上面，灑上一些硼砂，拿長棍子戳枕頭，讓清潔劑和浴缸水混合起泡，然後她再倒了一些漂白水進去，重複拿棍子在上面戳，以去掉枕頭上面的髒東西。
接著女子將枕頭塞進洗衣機清洗、烘乾。所有清洗程序結束後，女子打開洗衣機門，令人驚訝的是居然出現了3顆潔白枕頭，和之前的泛黃髒枕頭形成強烈對比。
這部影片立刻成為TikTok熱門影片，吸引超過170萬人次觀看。
影片讓許多網友嚇壞了，驚訝原來深黃色枕頭原本是白色的，有網友留言建議女子可以換男友了，有網友指枕頭應該每2年就要換一顆，也有網友補刀，之前的黃枕頭累積了「10年的汗漬、死皮、髒汙、油脂和細菌」。
英國《每日郵報》（Daily Mail）引述居家生活用品品牌「Christy England」專家米德（Helena Mead）指出，枕頭至少每3個月就要洗一次，因為枕頭上會累積汗水和死皮。
文章來源：YELLOW FEVER Woman cleans boyfriend’s grim pillows for the first time in 10 years and people are horrified
文章來源：TikTok video of woman washing her boyfriend's filthy pillows for the first time in 10 YEARS horrifies social media - but she's able to get them perfectly white using a few everyday products
(中時新聞網)
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