大家都知道，馬鈴薯發了芽就不能吃，但是地瓜、花生、大蒜、洋蔥等食材，發了芽後，到底還能不能吃呢？邀請聯安診所營養師王貞云來解惑，教你這樣挑著吃，營養更加分。

王貞云表示，馬鈴薯發芽後，會產生大量的天然毒素「茄鹼」，食用後可能會出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重還可能導致意識不清；加上茄鹼相當耐高溫，即使切除芽體或經高溫烹煮，仍無法去除，因此，馬鈴薯發芽後完全不宜食用。

這些食物發芽後可食用 口感差但不具毒素

薑：而哪些食物發芽後可以吃？王貞云指出，烹調時常用來去腥的薑，大部分在購買時就已經出現芽眼了，但是是可食用的。發芽後的薑，雖然內部會變得較為乾癟、纖維粗糙，但沒有毒素，可安心食用。

花生：新鮮花生如果發芽但沒有發霉，是可以吃的。但要特別注意的是，當花生存放在潮濕環境時，除了發芽還可能發霉，發霉後就會產生很強的致癌物質「黃麴毒素」，導致肝癌發生，就算加熱也不易破壞，建議務必丟棄別食用。

地瓜：王貞云表示，而地瓜是食用「塊根」，所以，即使發了芽仍可食用，但因為發芽後，養分會供應到芽眼，所以整體口感會變得較差，也會失去營養價值。

紅蘿蔔：發芽後並無毒素可安心吃，但甜度跟營養價值都會降低。

芋頭：芋頭在田裡時就長出枝葉，所以，看到芋頭發芽無須擔心，可以放心吃。而洋蔥發芽後，雖然口感會變差，但不具毒素，一樣可以放心吃。

食物發芽是正常現象 吃當令、新鮮營養價值高

王貞云提到，而有些食物發芽後，反而更營養，例如，大蒜、黃豆、芽菜類。

大蒜：大蒜發芽後變成蒜苗，含硫化合物會變高，進而形成穀胱甘肽，為人體抗氧化酵素的重要成分，可幫助健康細胞抵抗自由基的破壞，提升抗氧化力跟免疫力，還能幫助代謝。

黃豆：是豆類，是很優質的植物蛋白質來源，可協助降低膽固醇濃度。而冒出的黃豆芽是蔬菜類，富含膳食纖維，在芽類菜當中，含有較多的維生素Ａ與β-胡蘿蔔素。

芽菜類：是蔬菜類，富含膳食纖維，熱量低，屬高纖低卡食物來源，可作為體重控制者很好的蔬食攝取來源，王貞云建議可跟其他蔬菜一起食用，達到均衡效果。

王貞云提醒，食物發芽是正常現象，許多食物因保存時間長短或保存環境影響，而造成營養價值流失，或產生毒素，因此，仍建議吃當令、新鮮的食物最好。（圖文授權提供／KingNet國家網路醫藥 黃慧玫、諮詢專家/聯安預防醫學機構 聯安診所營養師 王貞云）

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(中時新聞網)