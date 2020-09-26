美中科技戰升級，9月15日起，川普政府封殺華為晶片供應來源，外界原以為美國鐵了心斷供華為，未料卻意外「開小門」，讓美國晶片廠超微（AMD）和英特爾（Intel）有限度供貨華為。對此，港媒指出，川普以「晶片」為武器，其背後意圖並非對華為趕盡殺絕，而是讓產業鏈重新洗牌，擴張美國企業市占，從大陸搶到更多商機。

美國對華為新禁令15日生效後，全球半導體廠只要使用美國技術或軟體生產的晶片，未經美國政府許可不能出貨給華為，等同切斷華為獲得高階晶片的供貨管道。

但禁令也並非完全沒有轉圜，超微全球資深副總裁Forrest Norrod在19日德意志銀行的技術會議上表示，超微已取得可以繼續出貨華為的許可，預計不會因為華為禁令而對業務產生重大影響。無獨有偶，英特爾也證實獲得美國政府的許可證，可以正常供貨給華為。

事實上，超微與英特爾主要供應華為筆記型電腦與伺服器相關零組件，並非美方主要打壓華為5G的晶片供貨來源。由於目前全球筆電缺貨，此時禁止兩大CPU廠出貨華為，等於斬斷美企搶錢機會。

香港經濟日報報導，美方對華為禁令開小門，讓美企有限度供貨華為，可看出川普背後盤算，並不止於遏制大陸5G科技，或是對華為趕盡殺絕，而是想透過產業鏈洗牌，從大陸搶下更多商機，也就是說，讓美國晶片廠獲得更多訂單。

長遠來看，川普要阻止大陸製造業在2025之後，衝刺半導體本土化，因此以制裁華為作祭旗，掐斷華為海思晶片自主設計、交付代工生產，企圖逼大陸長期仰賴美國晶片。

而大陸為突破美國技術封鎖，已經開始未雨綢繆，正積極減少採用美國製造設備，長江存儲從5月起逐月調高採用國產半導體設備及耗材比重，來自當地供應商設備比例要從現行30％提高到70％，並預期美中衝突將進一步升級，已提前預訂2021年產線擴張的設備。

(中時新聞網)