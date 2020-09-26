眼見湖人總教練佛格在西區冠軍賽G3賽後，跟聯盟提出申訴「小皇帝」詹姆斯罰球次數太少，隨即到了G4獲得「改善」，金塊總教練麥克馬龍打算有樣學樣，「我會跟湖人一樣通過正確的管道反應這個問題，期望可以得到更多的罰球。」

會讓麥克馬龍如此不滿的主因，在於湖人跟聯盟提出申訴，強調詹姆斯在前3場西區冠軍賽罰球次數過少，希望他能在接下來比賽獲得應有的吹判，畢竟詹姆斯前3場西區冠軍賽總共才罰10次，其中前兩戰各罰4次，G3更只罰兩次。

沒想到湖人申訴馬上有了效果，來到西區冠軍賽G4，詹姆斯整場比賽站上罰球線變成14次，也罰進11球，G4罰球次數比起前3場加起來還多4次，難怪麥克馬龍想要比照辦理，畢竟他認為賈瑪莫瑞、約基奇兩大主將也該獲得更多罰球。

光從G4來看，湖人整場比賽罰35中28，反觀金塊罰23中20，罰球次數比湖人少了12次，也因此少得到8分，但在G2與G3，金塊罰球次數都比湖人還多，G2比湖人多了14次，G3也比湖人多了7次，接著就看麥克馬龍的申訴是否有用了！

(中時 )