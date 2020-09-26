綜藝天王吳宗憲因為主持《綜藝玩很大》與小鬼黃鴻升、KID培養宛如家人般的革命感情，昨(25日)是小鬼火化儀式，他也忍淚現身送小鬼最後一程，同時更與黃父一起挑選小鬼長眠位置。不過就在所有步驟完成後，吳宗憲情緒也終於潰堤，在臉書寫下：「真的結束了！但我們也開始想你了！」而熊熊（卓毓彤）則是向小鬼道歉，沒能陪伴好友到最後一刻。

小鬼本月16號於北投家中猝逝，親友至今難以相信，吳宗憲原本和大家說好要盡可能地收拾悲傷心情，送小鬼最後一程，「浪漫的花葬，希望你會喜歡，陽明山很舒服，深呼吸，彷彿還可以感受到你的氣息。」

只是隨著小鬼家人忍痛完成所有步驟，吳宗憲忍了9天的淚水也終於潰堤，他在臉書寫下：「真的結束了！但我們也開始想你了。希望一切都可以好好的！我們也會記得你精彩又燦爛的36個年頭……」

而早前衰捲性愛片疑雲的熊熊，昨日也特地現身送小鬼最後一程，「對不起，沒能陪伴你到最後一刻。火來了，鴻升快跑，不要回頭，就這樣一路前往你的星球去吧！」也要自己不再哭了，表示會連小鬼那份努力好好生活，期待再次相見的那一天。

(中時新聞網)