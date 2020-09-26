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@aes_alien 鬼哥我們來看你了 Run新聞的大家 都來送你最後的一程👽 早上看你前有先去跟神明拜拜 保佑你還有你所有的家人朋友🙏🏻 #謝謝你帶給我們大家美好又珍貴的回憶 對不起 沒能陪伴你到最後一刻🙇🏻‍♀️ 火來了 鴻升快跑 不要回頭 就這樣ㄧ路前往你的星球去吧！🌍 #好到像天使一樣的你 我們也都有聽話沒有回頭 所以你安心離開 不要有任何罣礙 我們都會收起難過 連同你的份努力生活 大家都會好好的🤍 晚安 地球上最好的葛格💤 #你永遠在我們心裡 #期待相見的那一天 #不再哭了我們愛你🌈

熊熊卓毓彤（@beargenie）分享的貼文 於 張貼

綜藝天王吳宗憲因為主持《綜藝玩很大》與小鬼黃鴻升、KID培養宛如家人般的革命感情，昨(25日)是小鬼火化儀式，他也忍淚現身送小鬼最後一程，同時更與黃父一起挑選小鬼長眠位置。不過就在所有步驟完成後，吳宗憲情緒也終於潰堤，在臉書寫下：「真的結束了！但我們也開始想你了！」而熊熊（卓毓彤）則是向小鬼道歉，沒能陪伴好友到最後一刻。

小鬼本月16號於北投家中猝逝，親友至今難以相信，吳宗憲原本和大家說好要盡可能地收拾悲傷心情，送小鬼最後一程，「浪漫的花葬，希望你會喜歡，陽明山很舒服，深呼吸，彷彿還可以感受到你的氣息。」

今天大家說好了！盡可能收拾起悲傷的心情，最後送你這一程⋯⋯ 浪漫的花葬，希望你會喜歡💕 陽明山很舒服，深呼吸，彷彿還可以感受到你的氣息 家人也都忍著痛，完成了所有的步驟，憲哥一直忍著忍著⋯⋯但終於也潰堤！ 真的結束了！ 但我們也開始想你了💔 希望一切都可以好好的！ 我們也會記得你精彩又燦爛的36個年頭⋯⋯

吳宗憲 Jacky Wu 發佈於 2020年9月25日 星期五

只是隨著小鬼家人忍痛完成所有步驟，吳宗憲忍了9天的淚水也終於潰堤，他在臉書寫下：「真的結束了！但我們也開始想你了。希望一切都可以好好的！我們也會記得你精彩又燦爛的36個年頭……」

而早前衰捲性愛片疑雲的熊熊，昨日也特地現身送小鬼最後一程，「對不起，沒能陪伴你到最後一刻。火來了，鴻升快跑，不要回頭，就這樣一路前往你的星球去吧！」也要自己不再哭了，表示會連小鬼那份努力好好生活，期待再次相見的那一天。

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(中時新聞網)

#熊熊 #吳宗憲 #熊熊外流 #小鬼黃鴻升火化