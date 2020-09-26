為讓NBA眾家球星參加明年東京奧運，美國籃協主席柯蘭吉洛打算進行不可能的任務了！柯蘭吉洛近日透露，由於包含湖人「小皇帝」詹姆斯在內的美國NBA球星參加東奧意願很高，所以柯蘭吉諾已經打算跟NBA討論下季停賽可能性。

「據我收到消息，詹姆斯計畫參加明年東京奧運，但在當前這種情況下，沒有人可以真正做出任何承諾，」柯蘭吉洛表示，「我已經跟NBA副總裁馬克塔圖在電話裡面討論過這件事，他說所有可能性都在拿出討論，但情況天天在改變。」

畢竟目前新冠疫情仍在全球蔓延當中，到現在為止，東京奧運也還沒有完全確定可以舉辦，NBA下個球季的開打日期也是一延再延，當前最新版本至少要等到明年1月以後才可能開打，如此一來，NBA季後賽的時間很可能跟東奧衝突。

「我一開始得知NBA下季在12月開打，後來變成耶誕節，最後是明年1月，下季開打時間一延再延，NBA球季至少170天才可完成，將跟東奧時間衝突，」柯蘭吉洛表示，「為了讓NBA球星打奧運，我必須跟NBA討論下季能否停賽。」

(中時 )