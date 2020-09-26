小鬼黃鴻升主動脈剝離猝死，震驚全台。踏入2020後，許多公眾人物猝死頻傳，也引發民眾對心臟疾病的擔憂，不知該如何預防，對此新光醫院心臟內科醫師洪惠風表示，除了三高外，還有三種檢查必須做，就是「心臟電腦斷層」、「長天期心電圖檢查」與「心臟超音波」。

洪惠風在臉書PO文指出，黃鴻升猝死後，引起民眾對心臟疾病擔憂，不論是門診或聊天，都有人不斷詢問該如何預防，心臟檢查又該做哪些項目。對此他指出，要預防猝死，除了腦中風外，心臟部分最要注意的就是心肌梗塞、致命性心律不整與結構異常。

洪惠風表示，危險因子引起動脈硬化，動脈硬化就會引起心臟病，心肌梗塞也接著來，有如土石流般擋不住，因此必須靠電腦斷層檢查心血管鈣化指數、血管阻力等情形。而心律不整必須靠長天期(7至14天)的心電圖檢查，能順便測出呼吸中止症與異常血壓型態的會更好。

洪惠風說，最後就是靠心臟超音波檢查結構有無異常，年齡越大，健檢越容易抓到問題。他也補充，若年紀輕就找到致命性心律不整或是其他的不正常是最有價值的，但他也坦言這個機率非常非常低。

洪惠風總結，若民眾擔憂，想預防猝死，除了三高，可以做心臟電腦斷層掃描、長天期心電圖檢查與心臟超音波等三種不同類型的健康檢查，達到全面預防效果。

預防猝死，該做那些心臟的健康檢查呢？ 最近名人猝死多，不管是門診，還是朋友聊天，我都反覆被問到這個問題，但想了一下，我覺得在我個人心目中（非治療指引），要預防猝死，除了腦中風以外，在心臟的部份要防範檢查3種疾病 1. 心肌梗塞 2.... 由洪惠風發佈於 2020年9月25日 星期五

(中時新聞網)