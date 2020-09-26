大陸軍機近期頻頻進入台灣西南海域防空識別區，且幾乎每天路線都差不多。前國防部長楊念祖表示，大陸軍機頻繁出現，除監控美軍外，更是警告台灣不要跟美國靠太近。大陸軍機未來還會增加飛越頻率，就是在看台灣的「接戰準則」。

楊念祖接受香港媒體《中評社》專訪時指出，美國P-3C反潛機、P-8海神式海上巡邏機等頻繁進出西南海域。大陸軍機頻繁出現，有三個目的。第一是要監控美軍；第二是宣示南海是中國大陸的一部分；第三則是中國大陸要警告台灣，不要跟美國走太近。

楊念祖表示，中國大陸認為美軍機頻繁出現是挑釁行為，美國對台釋出政治、軍事支持的訊息，北京就會認為台美越靠越近。像是美國軍機通過台灣上空，軍艦通過台灣海峽等，中國大陸都會認為是台灣鼓勵美國的軍事行為。因此中國大陸提出警告，希望台灣不要跟美國走太近，不要允許美軍機軍艦穿越台海上空，認為這是侵犯大陸領土主權。

楊念祖點出，大陸軍機飛越海峽中線已是既定事實，以後還會增加飛越的頻率，中間會有一些挑戰與風險，就要看台灣空軍戰機飛行員，所接獲的指令要去怎麼因應。現在近距離就是驅離，但如果大陸沒有侵犯領空，願意接受驅離警告就退回去海峽西邊，這是一種狀況；但如果不接受，一直逼近，那台灣要怎麼辦？如果大陸僅有戰機飛越，不攜帶實彈，那要怎麼攻擊他？這對飛行員來說壓力都很大，是要貼近或趕走他們，大陸現在就是考驗你的反應。

楊念祖認為，大陸現在就是要看台灣接戰準則，之後會一直挑戰底線，有時派慢的飛機來，有時戰鬥機有實彈，但有時又不帶彈，我們空軍就忙壞了。這也代表解放軍就是要貼近實戰進行演訓，評估萬一未來要動武要怎麼做。

楊念祖指出，因此中國大陸在西南海域、台灣海峽進行密集演訓，就是要制約台灣與美國雙重意義。

(中時新聞網)