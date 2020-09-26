外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台（National Public Radio）訪問時，坦言政府目前不會尋求與美國建立全面外交關係。對此，有網友質疑，不尋求建交，那台灣為何還要進口瘦肉精美豬，並揶揄吳釗燮到底是龜縮，還是吃了誠實豆沙包？

基於台美高層近期互動頻繁，特別是美高階官員接連訪台，讓外界引起是否台美近期建交的可能。不過，吳釗燮向美國全國公共廣播電台表示，台灣並未規劃近期內與美國建立外交關係，但雙方仍有很大空間強化雙邊關係。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」25日表示，「如果不尋求建交，那台灣人吃美豬難道是為了要讓GG變小嗎？還是嫌用高價買美國淘汰武器不夠多，用吞瘦肉精逼他們再多賣一點？」

同時，對於政府宣稱台美關係史上最好，但吳釗燮卻表示不會和美國建交，該粉專PO出一張照片，並在圖中寫道，「修但幾咧，你是龜縮，還是吃了誠實豆沙包？」對吳釗燮的說罰提出質疑。

網友們也留言回應，「台灣人醒了沒」、「跪了那麼多東西還沒有建交，說好國際的地位提升？」、「事實總是殘忍的，817.1450這下崩潰了吧？」、「就是先打預防針，到時被打槍才不會丟臉」。

#我目前不尋求與林志玲交往 如果不尋求建交，那台灣人吃美豬難道是為了要讓GG變小嗎？ 還是嫌用高價買美國淘汰武器不夠多，用吞瘦肉精逼他們再多賣一點？ #可以讓台灣更沒國格一點 不對！覺青不承認中華民國，台灣也不是國家，所以沒有國格問題 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年9月24日 星期四

(中時新聞網)