共機近期頻跨越海峽中線，國軍為守衛家園也屢次派戰機升空攔截，對於近期台海情勢變化，資深媒體人韋安認為，前高雄市長韓國瑜2020年初競選總統時曾喊出8字口號，當時大家以為他在吹牛，但如今看來，政府短期內卻都很難達成了。

大陸國防部發言人譚克非24日於記者會上強調，「台灣是中國不可分割的一部分」，解放軍在台海地區組織實兵演練，是展現捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。如果「台獨」分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，將不惜一切代價，堅決予以挫敗。

對於解放軍近期頻頻飛越台海中線，韋安近日在《NowNews新聞》投書表示，共機近期針對性的擾台、臨時性軍演等作為，他觀察，雖然多數台灣民眾並不認為會有開戰的可能性，但心理壓力仍然存在。

台灣上空不安全，也讓韋安想起韓國瑜曾在選總統時，喊出「台灣安全、人民有錢」，當時大家以為他在吹牛，但他覺得，若放到現在執政的民進黨政府，能做到兩項其中之一，就一定能得到多數民意的繼續支持。反之，若都沒達到，那民意背離是早晚的事情。他個人則觀察，執政黨短期內恐怕很難做到。

(中時新聞網)