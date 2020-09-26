Cartier年度新品Ypsilon鑽石項鍊，2.5克拉起，價格店洽。（微風提供）

HOBLOT BIG BANG UNICO藍寶石彩虹腕表，全台1只，291萬1000元。（微風提供）

微風獨家BALENCIAGA LUNCH BOX紅色午餐盒硬殼手拿包，3萬9500元。（微風提供）

微風周年慶首波由微風廣場、微風南京聨手，17日開跑至今，高端客私密鑑賞活動爆棚、千萬珠寶、精品搶單，多家國際精品、珠寶品牌持續出現千萬大單頂級客，至今不到10天已經超過10位；擁有百萬刷手實力的顧客也突破百位，微風預估整檔業績會超標。

對於業績告捷，微風表示，藉由珠寶精品力道投注於下半年，透過周年慶期間館內珠寶展於各品牌店內陸續展開的消費動能，以及各精品品牌新品陸續到位，搭上整體市場回溫吸引主顧客持續消費，精品、珠寶業績表現搶眼。

此外，微風廣場Breeze Diamond Lounge不斷提升尊榮服務，提供與「香茅廚」合作的精緻餐點、飲品。統計從周年慶開檔到現在，透過預約安排私密專屬鑑賞的人數暴增，近10天來安排專櫃人員為VIP顧客1對1專人服務的組數較平日多出5至6倍。

另，各專櫃也卯足全勁，像是YSL、TOD’S、DIOR等，在周慶期間舉辦自家VIP新品鑑賞活動，由於微風祭出業績達標獎金，各專櫃櫃哥、櫃姐也積極搶單；Catier、BVLGARI也推出多款年度新品，搭配滿千送百回饋，加上疫情不能出國玩，催出貴客下手。

(中時 )