近月以來台海軍事緊張情勢升級，各界熱議兩岸發生戰事的可能與影響。面對可能的戰爭危機，雖然美國與大陸、台灣以一明一暗的方式各建立一條軍事熱線，但兩條熱線的狀況卻有極大差異。通北京的熱線雖高調公開，但多年來沒有發揮實質作用；通台北的熱線雖隱密低調，則經常隨美中關係起伏而忽冷忽熱。這兩條軍事熱線是否能在最近的台海局勢中發揮作用，已成為各方關切焦點。

美方與台灣、大陸各有一條軍事熱線，皆起因於1996年台海危機，基本上都是以加密衛星電話專線建置。美中之間是在當時大陸國家主席江澤民1997年訪美後敲定，並於1998年建立兩國元首熱線，但在1999年的美國誤炸南斯拉夫大使館事件與2001年南海中美撞機事件、美中軍艦南海衝撞事件等都未發生作用。兩國國防部後來又到2007年才正式設立軍事熱線，但限於兩國關係變化與政治體制差異，這條曾被認為有重要意義的美中軍事熱線更是冷冰冰地從未發揮功能。

而美台雖無元首熱線，但軍事熱線卻一直都在不同層次發揮重要作用。熱線雖然也起因於1996年台海危機，當年台美軍事合作的蒙特雷會談(Monterey Talks)上，美政府和軍方向台灣訪問團成員主動提出了此一構想，目的在應付台海之間可能發生的突發和緊急事件，溝通方式是衛星電話加密專線，但其功能主要限制在軍事範圍之內。雖然當時總統李登輝與國安局長殷宗文曾想要提升熱線至更高的官方層級，但遭到美國克林頓政府的拒絕，僅限定在國防部層級。

但後來台灣發生政黨輪替，政府人事有重大變動，一直到2002年3月新任國防部長湯曜明訪美時才敲定台美軍方熱線，2002年9月國防部副部長受邀訪問五角大廈時才正式開通。隔年美國國防智庫傳出消息指出軍事熱線的存在，但台美官方皆未正式承認。雖然如此，這條熱線卻在台灣歷次政治與國防重大事件中，有效地溝通美台國安與軍事訊息。例如2004年「319槍擊案」發生時，當時國安局長蔡朝明搭乘空軍專機南下，曾以衛星電話轉接聯繫美軍駐太平洋司令部，希望美軍協助監控大陸軍方動態，外界認為這已間接證實美台軍事熱線的存在。美國軍方媒體則一直到2015年才報導了台灣與美軍太平洋總部之間雙向通信網路免費租借案，也算是半公開地證實了美台軍方設有軍事熱線機制。

據了解，熱線一般都是通報台海局勢以及台方所掌握的大陸軍事動態，美方也以此通報有關台灣的重要軍事訊息，例如重要的對美軍事採購等等，還曾以熱線通報國際恐怖組織可能襲擊台灣的情報。

媒體曾報導，熱線設置於五角大廈與台灣國防部之間，在台方熱線位置至今仍保密，有分析認為可能在衡山指揮中心的地下隱密結構內。曾參與熱線建置的蘭德公司人員也表示，熱線的硬體與安全設施有來自美方的協助，軟體則使用了加密衛星通訊技術，製造商可能是美國的IBM公司。

(中時新聞網)