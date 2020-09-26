歐洲聯盟（EU）空中安全主管今天指出，波音公司（Boeing）737 MAX飛機因兩次空難事件遭停飛18個月後，可能獲准於「今年年底」在歐洲復飛。

法新社報導，印尼獅子航空（Lion Air）737 MAX飛機空難，奪走189條人命，之後衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）也因同型飛機空難造成157人罹難，數月後，全球禁飛波音這型飛機。

歐洲航空安全署（European Aviation Safety Agency，EASA）署長基伊（Patrick Ky）在視訊新聞發布會中告訴記者，現在是「1年半以來首次，我能夠見到我們解除MAX飛機禁飛令的時刻」。

「我們將開始研究，如何讓MAX飛機年底重返藍天。」

繼6月美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）測試飛行後，EASA也在9月初進行認證飛行。

在當局批准737 MAX飛機復飛前，這型飛機仍須克服幾個問題，包括機師訓練等。（譯者：徐睿承）1090926

(中央社)