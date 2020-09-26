美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日辭世，美國總統川普不顧爭議，選擇儘速補提名。根據外媒最新報導，川普已經選擇保守派候選人、芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），接任遺缺。川普並將力圖在大選日之前，迫使參議院確認這項提名，此舉將大大改變多年來最高法院的意識形態結構。

金斯柏格辭世後，川普很快出手，19日就宣布將提名一位候選人，他更透露，將會是一名女性。川普先前特別讚美2名女性法官為可能的繼任人選，分別是芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）、及亞特蘭大第十一巡迴上訴法院的拉哥亞（Barbara Lagoa）。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、nytimes等外媒報導，川普傾向提名芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）。根據nytimes，知情人士說，川普計劃在周六宣布巴瑞特是他的選擇，本週將在白宮與巴瑞特會面。

川普提名人選後，還需要參議院以簡單多數投票通過，目前參議院是由共和黨以53對上47席占多數。

(中時新聞網)