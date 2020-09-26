烏克蘭軍機墜毀 22死2重傷 06:522020/09/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭內政部指出，1架空軍飛機墜毀在東部的哈爾科夫（Kharkiv）附近，造成軍校學生在內至少22人罹難，2人重傷。 烏克蘭內政部次長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）告訴法新社，「有22人喪生」，「還在搜救2名失蹤者」。 這架烏克蘭運輸機搭載28人，包括21名軍校學生和7名組員。 救援機構表示，這架安托諾夫26式運輸機（Antonov 26）在當地時間晚間8時50分許墜毀。（譯者：徐睿承）1090926 (中央社) #烏克蘭 #軍校 #運輸機 #26 #學生 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 美最高法院結構大改變 川普將補提新任大法官：保守派巴瑞特 - 國際 美新規擬限制國際學生留美不得超過4年 - 國際 美賓州驚現 美軍郵寄選票被棄 - 國際大事 - 中國時報 影》男友10年不洗深黃色枕頭 女偷丟洗衣機後嚇壞一票人 - 國際 開會中掀女友衣親奶 議員活春宮影片全國大放送 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。