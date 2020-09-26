小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】五角大廈認台灣安全是美重大利益

大陸近來不斷增加對台軍事壓力，引起外界對解放軍是否攻台的擔憂。美國防部發言人薩波（John Supple）24日表示，台灣的安全是美國重大利益。國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）認為，台灣問題關係中共執政的合法性，即使沒有勝算，他們還是有可能動武。

【2】陸情報船觀測我發射天弓三

中共解放軍情報船從本月18日開始出現花蓮外海，迄今逾1周未離去，這也是情報船滯留最久一次，由於正值中科院公告24、25日朝花東海域發射飛彈敏感時刻，引發關注，海軍派出2艘軍艦和海巡署百噸級巡邏艦於蘭嶼外海監控。

【3】國民黨黨主席之爭 傳馬要回鍋參選

國民黨前副祕書長蔡正元昨大爆料，說後年國民黨縣市長選舉局面看好，包括基、北、桃、苗、投都大有可為；而明年黨主席之爭將空前熱烈，包括馬英九、江啟臣、朱立倫、周錫瑋、韓國瑜都可能投入戰局。

【4】外資賣超 台股觀望氣氛濃

受美股激勵，台股昨日早盤上漲百點，無奈外資持續賣超，投資人信心潰散、買盤不足，中秋長假抱股意願不高，指標性的聯發科、大立光跌幅都超過2％，隨尾盤跌幅收斂，終場下跌31點、收在1萬2232點。由於台股連5黑，累計跌幅超過4.7％，分析師警示，嚴防長假過後指數跌破「萬二」風險。

【5】牛樟芝騙局詐3億 聲押3嫌失敗

綠興國際負責人吳旭昇、展霖生化基因董事陳柏良，被控誆稱投資牛樟芝新藥，以兩份假的「台北醫學大學生化學科」合作意向書，向西門町富商吳振隆詐財3億多元，案經台北地檢署檢察官25日聲押禁見吳旭昇、陳柏良及掮客徐國峰，台北地院審理後，法官認為本案可能只是民事糾紛，3人詐欺犯嫌不足，駁回聲押，諭知3人無保請回。可抗告。

(中時新聞網)