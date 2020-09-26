「小鬼」黃鴻升16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，享年36歲，家人和星友在昨上午低調為小鬼舉辦告別式，送小鬼走完最後一程，女友峮峮昨全程陪伴在旁，而峮峮在今（26日）深夜則發文吐送別摯愛離開的痛「我還是無法相信...」，峮峮也曬出兩人的手繪圖，並寫下：「你還是那麼帥氣」。

峮峮IG全文。（圖／取材自峮峮Instagram）

小鬼猝逝後，峮峮在IG難過認愛，而隨著黃鴻升昨火化成輕煙後，峮峮今凌晨則在IG回憶起，與小鬼交往的幸福點滴，透露小鬼曾告訴她「最好的愛情是讓彼此成為更好的人」，峮峮感嘆，老天讓他們在毫無預期的情況下相遇，卻也讓他們在毫無預期的情況下分離「我就這樣被推擠著往未來的方向繼續前進」。

雖然面對摯愛離世，不過峮峮仍打起精神發文：「但是除了繼續往前走也沒有別的選擇了」，接著還話鋒一轉說：「畢竟...我還是要賺錢養家」，還貼出3個哭笑不得的貼圖，語氣較為放鬆。而想起小鬼的最後容顏，峮峮也感性說：「最後 你還是那麼帥氣 晚安」。

同時，峮峮也PO出粉絲替她和小鬼畫的手繪圖，是兩人唯一一次在《綜藝玩很大》公開同台的模樣，也是黃鴻升和峮峮戀情的開始，也讓外界令人不捨峮峮失去摯愛的痛與堅強。

(中時新聞網)