高雄市長韓國瑜被罷免後，引發支持者不滿，不滿民眾點名要罷免時代力量高雄市議員黃捷、民進黨高雄市議員陳致中等人，至今罷免活動仍如火如荼地展開中。其中發起罷免陳致中的「鎮港除蟲隊新生站」已經展開第二階段的連署作業，目前份數已經突破1萬份。

罷免陳致中總部指出，第一階段才送3300份連署書，已展開二階連署，在11月2日截止，希望可以募集到3.5萬份。「罷中總部」外的看板，以粉紅色為底，並畫上瓢蟲的圖案，同時上面還寫有「罷不掉，被人笑」、「鎮港除蟲隊，全民抓瓢蟲」的標語。

據《ETtoday新聞雲》報導，罷免行動一度告急，終於已經突破1萬份，目標是希望能衝破3萬5千份。

而這次罷免領銜人為家住前鎮區的蔡先生，他曾是職業軍人，退休後自行創業，現為一位小公司負責人，因為看不過去陳致中的言行，認為他不只貪汙、嫖妓甚至擔任議員後還不務正業上班時間跑去按摩，所作所為根本不適任做為一個民意代表。

而針對罷免案第一階段，達法定提議人數，先前陳致中則回應，尊重不同民意。

(中時新聞網)