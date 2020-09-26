金管會為因應金融環境變遷及數位時代來臨，6月啟動「主管法規簡化、整合及現代化方案」，分2階段盤點檢討調整既有法規，首階段預計年底前完成1981年前頒布的1270條法規檢討，目前完成進度已達61％，第二階段則預計在2022年5月20日前完成。

金管會表示，此方案是定期召開會議，滾動式進行法規檢討，停用、簡化或整合不合時宜及重複的法規，以利金融業者遵循，並因應數位現代化需求，針對與實務落差進行增訂或修正、並將性平價值納入考量，使法令能跟得上時代，逐步務實補強各項金融法制基礎。

為有效簡化整合數量龐雜的金融法規，金管會規畫2階段盤點時程，並協請相關機關及周邊單位配合執行。首階段檢討財政部錢幣司、經濟部證管會時期頒布的命令及行政函令，第二階段則針對金管會成立前頒布的命令及行政函令，逐步完成盤點檢討。

金管會說明，首階段預計年底前完成1270則法規盤點，截至9日已完成778則、完成進度61％。至於第二階段則針對2004年7月金管會成立前，所頒布的命令及行政函令進行檢討，預計自2021年元旦起展開、目標在2022年5月20日完成。

金管會指出，首階段盤點的命令及行政函令都在1981年6月底前頒布，檢討後發現有許多並非法令、或非錢幣司和證管會頒布、或相關業務已移往其他機關等，因此處置方式是直接下架、並自明年元旦起生效，相關清單已在14日揭露。

金管會指出，上述經下架的法規或政函令，因已非金融業者法遵範圍，將不再援引作為裁罰處分依據，可有效減輕金融業者法遵成本，並提升金融監理效能。至於檢討後仍要繼續使用者，亦將在年底前將舊命令、行政函令予以廢止、停用後重新發布。

金管會表示，為在劇烈變動的國際競爭環境中，使各項金融法規能符合時代意義、且更具機動性及彈性，協助金融產業取得先機，未來將持續進行法規檢討及鬆綁調適工作，以提升我國金融產業整體競爭力、吸引更多外國專業人才來我國發展。

(時報資訊)