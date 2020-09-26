熔噴布廠敏成(4431)積極搶攻搶攻後疫商機，董事長古思明表示，除了開發奈米抗菌材料外，並投入殺菌、防疫口罩的生產，最快年底前將前往美國設廠，目前與東南亞國家洽談設立PPE(Personal Protective Equipment)產業鏈。

集團董事長楊弘仁指出，希望整合上下游產業供應鏈，計畫將在高雄建構個人防護裝備(PPE)，不同的專業團隊合作一起打世界盃，打造完整生態圈，未來考慮以採整廠輸出模式，前進國際市場。

敏成熔噴布過去每條生產線產量為2噸，每日生產約5~7噸熔噴布，現在已經提高到每日9噸，前8月營收6.61億元，年成長率高達140％，上半年EPS達5.85元。

布局後疫情時代，敏成擬定研發、製造、行銷「三支箭策略」，致力於高階奈米抗菌材料研發、導入智能化生產及綠色製造系統提升效率達到節能目標、並主打高價值產品及新應用為行銷主軸。

(時報資訊)