瑞芳高工導入建教合作，再奪全國教學卓越佳績。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

在教育領域有著「教育界奧斯卡獎」之稱的「全國教學卓越獎」，於25日下午在國立中正大學頒獎，瑞芳高工團隊以「千思萬旅、旅獲奇機」方案為題，從副總統賴清德的手中，接下「銀質獎」的獎座，這是瑞芳高工近年來在教學卓越領域拿下的第5座獎項（1金質、2銀質、1佳作、1入選），消息傳回學校全校師生皆為其喝采。

瑞芳高工校長顏龍源指出，校方將「建教合作」學制導入教學卓越的領域中，這是全國的創舉、更是這個方案能夠得獎的重要創意構想，瑞工屬於技術型高中，學制多元、入學管道也多，在國中階段學科學習成就不高，家庭功能不彰或經濟條件弱勢的學生不在少數，該團隊老師深知要讓偏鄉孩子脫貧的機會就是「受教育」，而建教合作制度就是特別為這樣的孩子而設計的。

瑞芳高工導入建教合作，再奪全國教學卓越佳績。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

他強調，為了提升學生學習動機，引導孩子回到學習的正軌上，瑞工這一群充滿教學熱忱的團隊，透過創意激盪，精心籌劃專屬建教班學生的「旅遊行囊」，透過抱著「行萬里路讀萬卷書」壯志，安排充滿喜悅的一連串課程，打開孩子視野，一起完成他們夢想，培養學生帶得走的能力，畢業時讓他們在「人生行囊」中都能充滿智慧寶物，從容的走向未來。

團隊導師蔡志豪指出，自己想要藉著參與教學卓越團隊的榮耀與歷程，讓這群辛苦的孩子們能夠成功的改變，也讓偏鄉的教育被看見，感動更多熱情的教師，為偏鄉的教育付出更多，未來也希望能將方案推廣至全國，為全國的建教生翻轉人生。

國文科老師王維萱指出，透過此次機會擦亮建教合作的招牌，成就這些樂在生活的技藝達人，秉持這教育的初衷，她要給孩子一盞燈，並為他們點亮一朵微光，讓每位建教生都能自信的、勇敢的活出自己的生命故事、創造出自己的人生。

而另一位國文科陳玉珊老師則認為，不同類科專長、不同班級屬性、不同學習能力的學生都有其個別差異，但他們最終的學習目的都是要融入整個由百工百業構成的社會，我們一定要讓學生們喜歡學習，出社會後都能習得一技之長，有能力過上更好的生活，更重要的是要讓他們的未來不會成為社會的負擔。

團隊之中的音樂科老師陳依純則認為，技術型高中的音樂教學通常是輔助學科、甚至都是單打獨鬥的形式，很少有機會能與他科老師協同教學，透過這次教學卓越團隊的共思共學，讓她拓展了其他領域的知識，並運用鋼琴音高的相對位置，成功的在課堂上撥打電話，完成了放在心中多年的創舉。

英文科老師黃依琳也指出，自己在這次任務中，則真實的感受到了「教育」真不是一件簡單的事，她看著建教班的孩子從隨風搖曳的小草漸漸茁壯並成為了大樹，這過程有著許多人的盡心灌溉與栽培，而我們也盡力提供養分與資源，與夥伴們一起，秉持著教育信念，期待孩子們終能有一天會撕去標籤並成就自己、成就別人。

物理科老師張智閔在參加團隊前，其實對於年復一年的教學已經慢慢產生倦怠感，甚至在學校工作上有點挫折，但是在參與團隊之後，在多次的討論與聚會中，學習到教務處林騰文主任與各科老師們對於教學的正面思考，讓他可以回到教育的基本面，他開始審視自己的作法與想法，也讓他重拾對於教學的初衷、成就與喜悅。

顏龍源表示，自己感謝團隊教師們能以正面、積極、樂觀的態度對待每一位孩子，更能從教學卓越共思共學的過程中，從內心與根本上的自我成長與轉變，這就是教學卓越的核心價值，感謝團隊成員的努力與奉獻，更要感謝評審們對於本校教學團隊的肯定與欣賞，還有新北市教育局對於這方案的協助與支持，並且教師們能有如此好的表現，這是全校師長們對教育上不變的堅持與主動的努力，讓學校能交出如此亮眼的績效，讓學子都能適性發展、開花結果，今年教學卓越獎的成績，無異是瑞芳高工辛勤耕耘後滿懷喜悅的收成。

(中時 )