今天補班日，這個周末實際只有1天，且天候不佳。受東北風影響，濕涼天氣「複製貼上」，北部、東部雲多，一整天都有陣雨機率；中南部也有短暫雨。各地日夜溫差大，白天高溫仍有33、34度，入夜後氣溫驟降，低溫暴跌至23、24度，劇烈差10度！

年長者、心血管疾病患者，在這種溫差極大時，都應特別注意天氣變化，適時添加衣物。今起至下周一（28日），華南雲雨區移入帶來明顯水氣，迎風面北部、東部有陣雨，今入夜後到深夜，雨區將擴大到中部以北。整個下雨的態勢持續至下周，下周二（29日）東北風減弱，天氣漸趨穩定。

氣溫方面，北部及東部今白天高溫約30度，清晨、夜間約22、23度；中南部高溫上看34度，但低溫掉到24度，日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲中期預報中心模式模擬，明、後兩天水氣仍多，苗栗以北及東半部有陣雨，中部有短暫陣雨，南部山區午後有短暫雷陣雨。

下周二空檔出現，僅北海岸及東半部偶有雨，中南部恢復多雲時晴，山區午後有短暫雷陣雨。下周三（30日）東北風再起，天氣再度不穩定。

中秋節（10月1日）連續假期，目前看來大台北盆地和宜蘭、花蓮等東部地區，因水氣堆積，戶外活動可能受到低雲或零星降雨干擾；中南部午後發展的雲層，到夜間已消散，新竹以南皆適合賞月、烤肉。

(中時新聞網)