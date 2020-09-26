批踢踢網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書社團「朱立倫網戰義勇軍」）

近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，也讓開戰問題成熱議焦點。年輕網友不解表示，身邊四、五十歲前輩普遍都抱持「直接投降」想法；有中年網友則直言：「我承認，我也不反抗。而且我清楚認為現在喊衝的年輕人，到時反抗也不多。」

網友在PTT論壇發表文章《為什麼中年人投降意願那麼高？》寫道：「跟四、五十歲的職場前輩聊到共機繞台，很大比例都說『不用打了、實力差太多、人家經濟封鎖幾個月台灣就受不了、戰爭很可怕你們年輕人不懂、投降被接收也不會怎樣、日子還要過、大勢所趨』。為什麼中年人好像投降意願極高，完全不想反抗？

有沒有卦？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「既得利益者都不希望開戰吧！對他們來說維持現狀最好」、「怕甚麼，反正是他們兒子去打」、「既得利益者，有房有車，有年輕人所缺的資源」、「覺青嘴巴強啊」、「中年人大都看破了，年輕人就出一張嘴」、「因為自私，不為後代保護國土」、「拼了二、三十年捨不得死啊，投降最多就變香港」、「廢話，有老婆小孩要養對比鍵盤單身肥宅」、「因為有智慧」、「一個養家，一個養自己」、「年輕人都不當兵了，留張嘴有用嗎？」

消息被轉到臉書粉絲社團「朱立倫網戰義勇軍」，中年網友直言：「我承認，我也不反抗。而且我清楚認為現在喊衝的年輕人，到時反抗也不多。理由只有一個，我支持馬總統的避戰策略是正確的，那我為何要跟綠營站在一起？目前只有馬總統頭腦清楚，甚至一些藍營都被民進黨牽著鼻子走。」社團內其他網友則回應：「年輕人聽到炮聲就落跑」、「不只中年人不打，年輕人也很多不願打！」「識時務者為俊傑。螞蟻都要苟且偷生。何況是人呢？」

(中時新聞網)