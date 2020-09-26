中國駐英國大使館26日針對《泰晤士報》報導，英國議會下院外委會主席圖根哈特稱中國透過巴貝多等加勒比海國家開展合作，利用基礎建設和債務外交控制當地，排擠英國在當地的地位一事。發布「使館發言人就中國與巴巴多斯合作答記者問」，對有關歪曲中國和巴貝多關係的說法表示不滿和反對。

中國駐英大使館表示，針對記者提問，據《泰晤士報》報導，英國議會下院外委會主席圖根哈特稱中國通過與巴貝多等加勒比海國家開展合作，利用基建和債務外交控制當地，排擠英國在當地的地位。中國駐英國大使館對此有何評論？

使館發言人回應，對有關歪曲中國和巴貝多關係的說法表示不滿和反對。強調中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係。中國沒有干涉別國內政的基因，也沒有任何興趣和意願去干涉別國內政。

發言人稱，「一帶一路」已經成為廣受歡迎的國際公共產品，成為國際合作的重要平台。共商、共建、共用是「一帶一路」建設的黃金法則。中方在與有關國家共建「一帶一路」進程中，始終堅持平等、開放、透明，按照市場規律和通行國際規則行事。在與有關國家共建「一帶一路」進程中，中方從不強加於人，每一個專案都是有關各方平等協商的結果。

發言人強調，近年來，中國與巴貝多關係保持良好發展勢頭，兩國高層往來不斷，各領域友好合作進一步加強。2019年，中國與巴貝多簽署共建「一帶一路」合作文件，為兩國友好關係增添新的內涵，也將為兩國互利合作開闢新的前景。中國同巴貝多的合作是平等互利、合作共贏的。

中國大使館敦促有關媒體，客觀公正地看待和報導「一帶一路」建設和中巴合作。

(中時 )