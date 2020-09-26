近日受到東北風影響，北部及東北部天氣明顯轉涼了，國民黨立委許淑華昨(25日)特地在社群網路放上一張美照，貼心提醒大家要注意保暖。照片一PO出，瞬間掀起網友討論，已經有超過1.6萬人按讚。

與前高雄市長韓國瑜交情不錯的國民黨立委許淑華，因出眾外貌、傲人身材，每回現身都成民眾焦點，不僅擁有廣大粉絲，更獲封「神力女超人」稱號，多在南投跑行程的她，更常常在臉書介紹南投在地美食，也分享每日行程，每次都會引起大家關注。

而近日天氣明顯轉涼，許淑華則是貼心在臉書提醒大家，「秋高氣爽，注意溫差，避免著涼」。她也附上張放下長髮、雙手緊握在胸前、露出燦爛招牌笑容的照片。不少網友見狀都留言寫下，「笑容開懷！讚」、「相由心生，人美心善」、「謝謝有你真好」、「有你的日子，真暖」。

然而，今天一早6時許，許淑華則是在臉書曬出，迎接剛從自強活動快樂賦歸的名間鄉村長及鄰長們的照片，並寫下，「感謝他們平時總是辛苦地付出。」同樣吸引大批網友關注。

(中時新聞網)