新竹一名林姓男子日前在某陸橋上吊輕生，原因疑似取得清大化工博士學位後，一年來求職路不順，最後選擇在赴台積電面試的前兩周，走上絕路。

由於林男生前曾傳簡訊交代後事，檢警相驗後已排除他殺嫌疑。據「自由時報」報導，林男的親友透露，他從小到大都是學霸，去年取得清大化工博士學位，但1年來求職不順，還曾因躁鬱症看精神科醫師。

據了解，林男輕生的前兩周，原本要赴台積電面試，豈料沒等到這天，就在事發當日騎著機車到新竹某陸橋，結束自己的生命，等到晨運民眾發現報警，人已氣絕身亡。

網友將這起「博士悲歌」轉發至PTT，不少人留言感嘆「新竹的國立大學『錢途』應該一片光明吧，怎麼這樣！」、「學歷這麼高，博士工作滿地是，找教授介紹一大堆，好好愛惜」、「生病的關係吧，化工很好找工作的」。另有網友認為「在台灣超過30歲仍沒有工作經歷，確實不是很好找工作，況且面試也不一定會過」、「現在碩士就要先到職場就業卡位，真的有需要再讀博士，30幾歲博士就職，會給自己很大壓力」。

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