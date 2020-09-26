身體散發的味道往往是無聲的警訊！一位50多歲男性陪太太到復健科求診，他人走進診間卻飄出難聞異味，經醫師關切提醒，他後來就診檢查發現，經常性發出異味10幾年沒處理，大腸已長出巨大腫瘤了。

復健科醫師李薇在《醫師好辣》節目上分享案例，提到一位50多歲男性夫妻求診，病人是太太需做復健治療，在療程中不時可聞到一股濃濃的魚腥味，甚至可聽到他有微微的「噗嚕噗嚕聲」，即使戴上口罩都難以招架這股異味。

李薇忍不住問病患先生是否在市場工作，太太不好意思回說，味道是從先生身上發出，坦言「這個放屁（的症狀）從他40幾歲開始，臭到我們兩個晚上沒辦法一起睡，公司還因為這樣給了他單人辦公室。」她透露丈夫因此不敢出門，日常生活嚴重受到影響。

李薇一聽立覺不妙，詢問他的飲食習慣，得到的答案是「很愛吃炸的、辣的、重口味的」，她當下提醒對方看大腸直腸外科，後來他做大腸鏡檢，腸裡長了一顆巨大的腫瘤，而且已經阻塞到腸道。

外科醫師陳榮堅也在節目上補充說，在台灣癌症排行榜上，大腸癌已連續12年排名第1，「男生是第1，女生是第2，僅次於乳癌」。其實便秘這件事，就是一個改變腸道環境，引起大腸癌好發的機會，造成息肉的增生，進而變成大腸癌。他建議，如果排氣狀況不同以往，或是常覺得裡急後重，大便總是大不乾淨，一下水便一下硬便，都必須要到醫院接受檢查。

(中時新聞網)