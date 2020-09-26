基隆市政府工務處於25日上午接獲民眾通報，在中正高架橋臨忠一路側護欄出現水泥剝落狀況，經派員勘查瞭解該處非橋梁主結構損壞，而僅是護欄上水泥粉刷層因熱漲冷縮及振動等影響造成剝落。

對此，養護工程科長簡翊哲指出，工務處於當下已先進行緊急處理，並將於26日進行修補，同時派員加強巡視其餘潛在剝落風險處，將再一併改善，並針對中正高架橋沿線護欄部分，工務處已於今年進行規劃設計，爭取前瞻計畫補助，將待今年度經費到位後，可以一併全數改善，保障用路人安全。

(中時 )