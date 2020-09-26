基隆中正高架水泥塊砸地面 市府急派員修補 09:342020/09/26 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆中正高架水泥塊砸地面，市府急派員修補。（吳康瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府工務處於25日上午接獲民眾通報，在中正高架橋臨忠一路側護欄出現水泥剝落狀況，經派員勘查瞭解該處非橋梁主結構損壞，而僅是護欄上水泥粉刷層因熱漲冷縮及振動等影響造成剝落。 對此，養護工程科長簡翊哲指出，工務處於當下已先進行緊急處理，並將於26日進行修補，同時派員加強巡視其餘潛在剝落風險處，將再一併改善，並針對中正高架橋沿線護欄部分，工務處已於今年進行規劃設計，爭取前瞻計畫補助，將待今年度經費到位後，可以一併全數改善，保障用路人安全。 (中時 ) #中正高架 #工務處 #水泥塊 #進行規劃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小檜溪水岸宅公開秒賣7成 房價站上3字頭 13:092020/09/25 房市新訊 慣竊闖空門摸走鑽戒與300萬 「女友手上那顆」太亮眼露餡 13:262020/09/23 社會 基隆動物收容所募200桶煤油 助浪浪挺過寒冬 18:162020/09/23 生活 桃園市祭3招 打通青埔塞車 04:102020/09/22 地方新聞 藍喊交付審查 美豬 25日 再掀波瀾 04:102020/09/23 金融．稅務 育「將」於大學 政大攜手國防部首設國防學士班 15:212020/09/23 生活 全國技能競賽》基隆武崙國中奪冠、正濱國中收下季軍 03:132020/09/23 生活 用開辦健保魄力 打造全覆蓋式長照 04:102020/09/24 產業特刊 警政人事大搬風 方仰寧接警署主秘120名高階警職調整 14:182020/09/23 社會 投資臺灣新商機 2020兩岸投資經營環境研討會圓滿落幕 18:402020/09/25 財經 寶島熱門新聞 台海緊張 媒體人嘆：韓國瑜這8字警語 沒人在意 - 政治 年輕人都說願意為國家上戰場 陳揮文反問一句完爆 - 政治 共機擾台、台試射飛彈 台海最終會開戰嗎？沈富雄斷言 - 政治 台商爆「廈門出現大規模戰車集結」？陳玉珍證實 - 政治 大陸若武統 年輕人願意上戰場？網友答案超意外：鍵盤開戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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