Former No. 2 pick Hasheem Thabeet has signed a contract in Taiwan with the Hsinchu Lioneers, agent Jerry Dianis tells @HoopsRumors. Story posting soon. — JD Shaw (@JShawNBA) September 25, 2020

沒想到P＋聯盟最新洋將消息，竟由外媒搶先批露！《HoopsRumors》記者J.D.蕭在26日爆料，2009年NBA選秀榜眼塔比特已跟新竹攻城獅完成簽約，消息來自於塔比特的經紀人迪亞尼斯，可信度自然很高，也讓新竹洋將動態搶先曝光。

現年33歲的坦尚尼亞籍中鋒塔比特，擁有221公分、119公斤的身材，在2009年NBA第2順位被灰熊選上，NBA生涯陸續待過灰熊、火箭、拓荒者、雷霆等隊，平均可拿2.2分、2.7籃板，NBA資歷還算相當完整，卻始終未獲重用。

但從2014年離開雷霆後，塔比特幾乎都待NBA發展聯盟打球，也在2017-18年球季前往日本B聯盟的橫濱B隊短暫效力。如今新竹攻城獅有了他的加盟，相信可以有效提升禁區戰力與高度，NBA榜眼的身分，也會讓他格外受到矚目。

過去來台加盟SBL的洋將不乏擁有NBA資歷的好手，其中選秀順位最高的，應該是曾在達欣與富邦勇士待過的梅奧，他是2008年NBA選秀探花，以及曾在SBL第9季短暫幫忙台灣大打過1場例行賽的費瑟，他是2003年第4順位被公牛選上。

(中時 )