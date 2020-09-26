國立政治大學一名就讀碩二的陸生，今年二月受疫情影響無法來台，九月開學來台居檢期滿，返回學校宿舍竞發現自己的寢具、衣物和畢業證書等私人物品被丟光光，至少損失6萬元，讓他超級傻眼。目前推測是校方外包的清潔公司搞錯所致。

在政大念碩士班的劉姓陸生在臉書分享，今年二月受疫情影響無法來台，但仍持續繳交宿舍費，九月開學返回宿舍，竞發現寢具、衣物和大陸的畢業證書全被丟掉，包括價值3000元左右的滑板鞋、7000元的名牌香水，以及一件小羊皮外套，衣物總價值約3萬元；另外還有5000元的switch遊戲，初估損失超過6萬元，且被丟掉的畢業證書皆為正本，已無法補辦原件。

劉同學也在臉書「NCCU政大學生交流版」上發文表示，住宿組老師曾在七月打掃過他的房間，當時有拍照留存「所有物品都還在」，而且老師也說，這些物品一看就是有人住的樣子，絕不會被清理掉！

劉同學指出，校方八月曾聘請清潔公司來打掃無人入住的房間，但他不明白的是「為何自己的房間會被清掃？」他推測可能是住宿組老師不在，才會對他物品不見的事情不知情。

劉同學也說，事情發生後住宿組老師有關心他，交流中得知，相機、遊戲機等電子產品，並非因為貴重被留下，而是清潔人員帶走了，住宿組老師有追回來。他目前仍努力追回其他物品，也告知老師，若拿回來更多，賠償金可酌情減少。

劉同學近乎崩潰，他說他不知道清潔公司評判「垃圾的標準」是什麼，但推測八月清理宿舍應是為了給109-1學期的學生入住做準備，但與宿舍組的郵件證實，若108-2學期因疫情未能入住的學生，其住宿資格應可延至109-1學期，因此他仍保有原寢室住宿資格，若是「清理掉我的東西，為了讓我本人入住，那未免太過可笑。」

(中時新聞網)