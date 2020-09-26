據美國有線電視新聞網與法新社報導，烏克蘭檢方指出，該國空軍一架飛機25日於東部的哈爾科夫（Kharkiv）墜毀，機身陷入一片火海，耗費將近1小時才將大火撲滅；這場失事也造成機上空軍大學學員25人罹難，2人受重傷並已送醫急救。

烏克蘭空軍一架飛機25日於東部的哈爾科夫墜毀，造成機上空軍大學學員25人罹難，2人受重傷並已送醫急救。

報導指出，這架安托諾夫26式運輸機（Antonov 26）在當地時間晚間8時50分墜毀。烏克蘭國家緊急服務處表示，機上27人中，共有7位機組人員以及鄰近的空軍大學20名軍校學員。空軍大學也聲明表示，機上死亡人員多為該校學生。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱此事事故為「可怕的悲劇」，並將於26日親自視察事故現場，並緊急成立委員會調查這場悲劇的肇事主因。烏克蘭內政部副部長杰拉申科（Anton Gerashchenko）已確認這場意外事故，並形容「令人震驚」，將進一步調查失事主因。

報導指出，蘇聯時期生產的安托諾夫26式運輸機事故連連，自2017年起該款運輸機就發生至少10起空難，其中2018年敘利亞西北部的在赫梅明空軍基地嘗試降落失敗，造成39人死亡。

(中時新聞網)