《店頭市場》5公司上櫃申請案通過 08:352020/09/26 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心第9屆第27次董事、監察人聯席會議通過5家公司上櫃申請案。 此次櫃買中心董監事會議通過上櫃申請公司分別為：上洋產業公司(6728)、亞泰金屬工業(6727)、揚秦國際企業公司(2755)、叡揚資訊公司(6752)及智聯服務公司(6751)股票上櫃申請案。 (時報資訊) #上洋 #亞泰金屬 #揚秦 #叡揚 #智聯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》首家兩岸合資券商 金圓統一證今開張 12:332020/09/25 財經 櫃買董事會 25日通過上洋、亞泰金屬等5家公司上櫃案 17:392020/09/25 財經 碩辣椒攻日傳捷報 股價狂飆 04:102020/09/26 證券．權證 小檜溪水岸宅公開秒賣7成 房價站上3字頭 13:092020/09/25 房市新訊 防疫利器助攻 帝璽買氣增 04:102020/09/26 財經焦點 《生醫股》美時血癌用藥 獲美FDA暫定審查核可 07:442020/09/26 財經 台灣大 將加速5G網路建設 04:102020/09/25 產業．科技 軒郁國際 25日起受理競拍 04:102020/09/25 產業特刊 普鴻吃純網銀訂單 營收突進 04:102020/09/25 證券．權證 性侵案定讞鄭俊英確定關5年 04:102020/09/25 娛樂新聞 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 恐又被美掐死！ 一場半導體聯姻 里昂：將成陸最大噩夢 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 928檔期大推案 台經院：房市未過熱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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