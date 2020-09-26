櫃檯買賣中心第9屆第27次董事、監察人聯席會議通過5家公司上櫃申請案。

此次櫃買中心董監事會議通過上櫃申請公司分別為：上洋產業公司(6728)、亞泰金屬工業(6727)、揚秦國際企業公司(2755)、叡揚資訊公司(6752)及智聯服務公司(6751)股票上櫃申請案。

(時報資訊)