中秋時節闔家團圓，月圓象徵幸福與美好，台電公司基隆區處張處長建川及協和施工處黃副處長明貴，為了讓基隆市低收入戶等弱勢族群感受到佳節的溫暖，特地在中秋節前夕，透過基隆市政府社會處媒合，捐款協助社會上急需愛心幫助的弱勢家庭。

​捐款活動由基隆市政府社會處代表接受，於25日上午在基隆市政府舉辦一場簡單溫馨的受贈儀式，基隆市社會處駱副處長文章對於台電基隆區處、協和施工處長期致力於扶持弱勢、關懷社會，除表達肯定之意，更頒發感謝狀與台電基隆區處、協和施工處，感謝台電公司投身關懷活動，對弱勢族群帶來許多溫暖與實質的協助。

​基隆區處處長張建川表示，台電公司秉持愛心回饋社會、照顧弱勢團體，除日前於中元普渡時，將普渡供品，如白米、泡麵、醬油及奶粉等食品，捐贈至「暖暖最用心幸福食物銀行」及「臺灣夢堵南社區兒少陪伴築夢基地」回饋地方社會團體，這次亦透過社會處合作，讓更多弱勢民眾能直接感受到實質的溫暖及幫助。

​台電基隆區處及協和施工處每年都會舉辦「愛心送暖」的活動，為落實急難救助金幫助急待政府福利單位協助的弱勢族群，這次特別請基隆市社會處提供30個急需救助的弱勢名額，逐戶致贈生活扶助金，希望能將愛心用在真正需要幫助的對象。

(中時 )