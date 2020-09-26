人世間處處有溫情！有一名網拍賣家在網路發文表示，日前遇到一名男網友向他購買Switch，本以為是要送給女友當禮物，詢問之下才得知，是要送給一個與女友同病房的妹妹，買家表示，該名妹妹因罹患骨肉瘤末期，正在接受化療，所以想買Switch鼓勵她，賣家聞之相當感動，並加碼送了遊戲光碟及玩偶，該篇文曝光後，讓人直呼好感動。

原PO本是在PTT分享這則故事，由於太感人，網友再轉發至《爆廢公社二館》。故事起源於一名男網友上網購買Switch，他表示是要贈與跟女友同病房，一同做化療隔壁床的小妹妹，賣因此相當好奇，究竟是什麼樣的原因，讓他願意掏錢，就在賣家取貨後的2天，他就忍不住向買家詢問原由。

這名買家表示，這位年僅國二的小妹妹，因骨肉瘤末期正在接受化療，因癌細胞的關係，左腳因此截肢，但她仍很勇敢的面對，因此想在她化療結束後，給予她驚喜。而原PO（賣家）也看到對方分享的影片，只見畫面中小妹妹勇敢地復健，讓他眼眶泛淚感嘆，年紀如此小卻如此，他決定多送一片遊戲光碟，老婆則是送她一個艾莎的玩偶；後來朋友得知後，也多加碼一片遊戲光碟。

原PO他透露，起初實在沒有勇氣與她見面，怕看到心會痛，但最終還是親自拜訪，將欲要贈與的禮物拿到她的手上。他認為，國二的年紀應是在學校活蹦亂跳的年紀，一片遊戲光碟並無什麼，因1千多塊都比不過她的堅強及勇氣。而這故事，也感動了無數的網友，紛紛留言「希望妹妹會越來越好，這社會還是有溫情的。」

(中時新聞網)