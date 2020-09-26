大聯盟今年官方球衣銷售榜出爐，道奇外野手貝茲的50號球衣勇奪榜首！洋基「法官」賈吉落居第2。賈吉的99號球衣過去是連續3年銷售冠軍，本季他再度受傷，加上貝茲從波士頓紅襪轉到洛杉磯道奇，大市場的加持讓他從去年的第7名一舉登上榜首。

費城人外野手哈波人氣不墜，他去年只輸賈吉，本季仍高居第3。值得注目的是教士隊新星小塔提斯首次進榜就衝到第4，國民隊索托也是首進榜排在第5，這兩人都不滿22歲，有當年「強打少年」哈波的影子。可惜今年沒有明星賽，不然他們都是球星了。

投手人氣王也換人了，國民隊投手「藍眼」薛爾瑟靠著世界大賽的赫赫戰功，成為球衣銷售第7名。道奇左投柯蕭被超車，但排名攀升至第9。寇爾去年投出生涯年，轉隊洋基使得曝光率大增，進入第19名。投手要上榜不容易，去年僅有柯蕭1人。

1) 道奇隊貝茲 (Mookie Betts)

2) 洋基隊賈吉 (Aaron Judge)

3) 費城人哈波 (Bryce Harper)

4) 教士隊小塔提斯 (Fernando Tatis Jr.)

5) 國民隊索托 (Juan Soto)

6) 道奇隊貝林傑 (Cody Bellinger)

7) 國民隊薛爾瑟 (Max Scherzer)

8) 小熊隊拜耶茲 (Javier Baez)

9) 道奇隊柯蕭 (Clayton Kershaw)

10) 勇士隊小阿庫尼亞 (Ronald Acuna Jr.)

11) 釀酒人葉利奇 (Christian Yelich)

12) 教士隊馬恰多 (Manny Machado)

13) 小熊隊雷佐 (Anthony Rizzo)

14) 天使隊卓奧特 (Mike Trout)

15) 小熊隊布萊嚴 (Kris Bryant)

16) 洋基隊史坦頓 (Giancarlo Stanton)

17) 紅雀隊莫里納 (Yadier Molina)

18) 太空人艾爾圖維 (Jose Altuve)

19) 洋基隊寇爾 (Gerrit Cole)

20) 勇士隊弗里曼 (Freddie Freeman)

(中時新聞網)