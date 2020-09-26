美科技股的上揚抵銷對全球疫情的恐慌，周五華爾街股市主要指數上漲皆超過1%。然道瓊和標普皆在周線收跌，並為今年最長的周線連跌，主因為對經濟放緩的擔憂，引起了近一個月的跌勢。 周五收盤，道瓊工業平均指數漲358.52點或+1.34%，為27173.96點。標普500指數漲51.87點或+1.60%，為3298.46點。那斯達克綜合指數漲241.30點或+2.26%，為10913.56點。交易所總交易股數為88.9億股。

那斯達克在本月稍早確定進入修正階段，投資人開始買進遭打壓的個股。標普則在盤中短暫地突破本周關卡。

道瓊和標普周線收跌為連續第四周收跌，為自去年八月以來最久的周線連跌。那斯達克周線在之前連三跌後，本周收漲1.31%，截至今年已上漲22%。

美眾議院議長裴洛西與財政部長姆努欽周四指出，願意進行討論，恢復中斷的會談。美眾議院民主黨議員正擬定一項價值約2.4兆美元的刺激方案，預計下周進行投票。然共和黨眾議員布蘭迪認為，民主黨的起草為浪費時間；分析師認為2.4兆美元援助計畫遠高共和黨議員願意支持的金額，但接近於總統川普支持的1.5兆美元計畫。

英國首相表示，第二波疫情到來難以避免，英國已來到為基轉折點。英國截至24日新增6634確診，創下單日新高。抗疫模範生德國截至24日新增2134立，創下四月中旬新高。

投資人開始尋找長線投資，並認為科技股仍為投資選項。重量級科股例如蘋果、亞馬遜、微軟皆循此路線，輝達和臉書上漲皆超過2.1%。

郵輪股普遍上漲。皇家加勒比、挪威郵輪、嘉年華遊輪皆上漲超過7%，巴克萊上調這些個股評等為買進。

波音上漲6.8%，領漲道瓊。美國聯邦航空監管單位指出，主管正在評估737 Max的飛行。歐洲航管單位預計，年底可能技術批准737 Max。

好市多跌1.27%。該公司連續兩個季度出現疫情引發的高額成本支出。

生物製藥廠Novavax大漲10.9%。Novavax在英國開始新冠疫苗晚期階段的測試。

歐洲銀行股普遍走低。瑞士信貸跌1.46%，瑞銀跌0.27%，匯豐控股跌1.52%。

(時報資訊)