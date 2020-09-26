農委會水土保持局台中分局涉集體喝花酒及收賄，包括公務員及廠商遭大規模搜索，台中水保局副分局長陳盛全表示，起因為課長婚外情，去年已火速處理，今年9月檢調將人帶到辦公室搜索後才知悉，否認官官相護傳言，一切查到哪就辦到哪，絕不護短。

水保局副分局長陳盛全表示，這件事的起因為去年6、7月課長婚外情，感情雖為私人事，但影響到機關確有不妥，當時一知情後第一時間火速將他調離至台北。

陳盛全說，一直到今年檢調9月3日帶涉案員工至分局搜查，才知悉有涉喝花酒情事，他強調「如果知道內情，會從重處理」。至於參與應酬的層級究竟到哪裡？陳盛全說，應該就到祕書這邊吧！他強調查到哪就辦到哪，絕不護短，也否認有官官相護傳言。

台中分局承辦的工程大小小，每年高達3、400件，金額從百來萬元至2、3000萬不等，500萬元以下佔7、8成。

水保局台中分局指出，去年接獲林姓課長涉婚外情後，除將其調離原職外，並降為非主管處分，此次檢調搜索，楊姓秘書收押後，已依公務員懲戒法規定將其停職並記過2次，其餘涉案人員也已調離原職，並依涉案程度予以記過或申戒處分。

水保局台中分局表示，分局秉持「勿枉勿縱」、「絕不護短」及「除惡務盡」原則，全力配合司法機關偵辦，後續靜待司法調查結果。分局並已重申及嚴格要求同仁不得違反「公務人員廉政倫理規範」有關請託關說、飲宴應酬、受贈財物及其他倫理情事，加強管制及查核員工出勤情形，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。

(中時 )