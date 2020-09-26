9月26日再度檢視高雄市議會網站，李眉蓁頁面學歷僅剩「正修技術學院附設專科部伍年制化學工程科畢業」。（圖／翻攝自高雄市議會網站）

曾代表國民黨參加高雄市市長補選的高雄市議員李眉蓁，因遭爆碩士論文抄襲，中山大學經程序決議抄襲案成立，報請學校撤銷其碩士學位。李也在事件爆發後，親自出面聲淚俱下道歉，宣布主動放棄碩士學位，並將向選委會申請註銷學歷。臉書粉絲專頁「Wecare高雄」抓包，截至24日李在高雄市議會網站上，仍掛著中山大學碩士學歷；本報26日發現，李已悄悄將學歷撤下。

李眉蓁論文抄襲風波，在國民黨主席江啟臣親自去電定調後，李本人7月23日聲淚俱下對外道歉。儘管中山大學已展開審定程序，且高市選委會也來不及修改選舉公報，李仍宣布主動放棄碩士學位，並將向選委會申請註銷學歷註記。國民黨當時也強調，「沒有退選」問題。

臉書粉絲專頁「Wecare高雄」於24日下午1點11分發文，指出李眉蓁在高雄市議會網站上，學歷部分仍掛著「國立中山大學社會科學院大陸研究所碩士」，痛批：「新市府滿月，你打幾分？不過史上第一個全複製論文被撤銷學位的議員，

怎麼好意思打人家50分，市民都給你打0分了！高雄市議會網站上的學歷，今天都還掛著中山大學。」文章更特別標註「還在騙？」「一直騙？」作為關鍵詞。

該文一出，獲得超過3300個讚、超過250則留言與數十次分享。網友紛紛留言：「有夠落漆的，選個市長選到撤銷碩士學位，台灣選舉史上第一人」、「能導致監察委員要徹查全國論文，她也是第一人了啦！」「真的，直到現在說自己中山的總是會被酸笑一下」、「當初不選就沒事」；但也有網友認為該粉絲專頁雙重標準，刻意針對藍營人士：「這粉絲團已不在意高雄愛河是什麼顏色了！唉！」

本報26日再度檢視高雄市議會網站，發現李眉蓁頁面學歷部分，僅剩「正修技術學院附設專科部伍年制化學工程科畢業」，原置頂的「國立中山大學社會科學院大陸研究所碩士」已撤下；至於經歷部分，則有「國立中山大學亞太所所友會會長」。

(中時新聞網)