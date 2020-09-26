For what it’s worth, the Lakers have listed Anthony Davis (ankle) as questionable for Game 5. But earlier this afternoon Frank Vogel said Davis is “experiencing some soreness” but will be “good to go” on Saturday. pic.twitter.com/ObLhRQ2uGx — Dave McMenamin (@mcten) September 25, 2020

25日在西區冠軍賽G4末節不慎扭傷左腳踝的湖人「一眉哥」安東尼戴維斯，如今看到腳踝傷勢並無大礙，因為湖人總教練佛格26日受訪表示，一眉哥跟被對方意外頂到大腿的「小皇帝」詹姆斯都出現一些痠痛感，卻都可以出戰27日上午9點開打的G5。

安東尼戴維斯是在西區冠軍賽G4末節，不小心在投籃後落下時，踩到金塊前鋒米爾沙普的後腳跟，讓他當場痛到倒地痛苦不已，幸好他仍靠著自己力量站起來，且在暫停期間接受短暫治療，隨即回到場上完成罰球，且順利撐完比賽。

儘管佛格強調安東尼戴維斯的腳踝無恙，卻特別提出詹姆斯大腿傷勢，是被對方用膝蓋頂到造成的，這讓外界相當訝異，畢竟詹皇不僅前役完全看不出受傷跡象，更在末節扛起防守金塊射手賈瑪莫瑞的重擔，有效降低莫瑞的進攻破壞力。

根據湖人官方公布最新的傷痛報告，安東尼戴維斯與替補射手威特斯(左側腹股溝痠痛)都被列在出賽存疑，也就是大約5成上場機率，詹姆斯、卡魯索(右手腕痠痛)與丹尼格林(左手掌受傷)都列或可出賽，看來在27日的G5出賽應無問題。

(中時 )