25日在西區冠軍賽G4末節不慎扭傷左腳踝的湖人「一眉哥」安東尼戴維斯，如今看到腳踝傷勢並無大礙，因為湖人總教練佛格26日受訪表示，一眉哥跟被對方意外頂到大腿的「小皇帝」詹姆斯都出現一些痠痛感，卻都可以出戰27日上午9點開打的G5。
安東尼戴維斯是在西區冠軍賽G4末節，不小心在投籃後落下時，踩到金塊前鋒米爾沙普的後腳跟，讓他當場痛到倒地痛苦不已，幸好他仍靠著自己力量站起來，且在暫停期間接受短暫治療，隨即回到場上完成罰球，且順利撐完比賽。
儘管佛格強調安東尼戴維斯的腳踝無恙，卻特別提出詹姆斯大腿傷勢，是被對方用膝蓋頂到造成的，這讓外界相當訝異，畢竟詹皇不僅前役完全看不出受傷跡象，更在末節扛起防守金塊射手賈瑪莫瑞的重擔，有效降低莫瑞的進攻破壞力。
根據湖人官方公布最新的傷痛報告，安東尼戴維斯與替補射手威特斯(左側腹股溝痠痛)都被列在出賽存疑，也就是大約5成上場機率，詹姆斯、卡魯索(右手腕痠痛)與丹尼格林(左手掌受傷)都列或可出賽，看來在27日的G5出賽應無問題。
(中時 )
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