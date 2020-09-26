大陸一名技校教官利用自己的職權，誘騙百餘女學生上床，甚至PO出初夜血照炫耀：「第107個第1次沒了」。其中一名被害人的胞兄私訊他，本想透過法律途逕為妹妹討公道，結果該教官竟挑釁回嗆：「你不報警看不起你」。超渣行徑惹火網友，肉搜出他的長相貼到網路。

大陸網友熱門論壇近期一篇文章成了熱門文章，內容主要揭發該名教官玩弄女學生的行徑。被肉搜出來的這名教官穿著制服，看起來正氣凜然，私底下卻利用職權，玩弄女學生的身體與感情，甚至還不斷炫耀自己帥、體力好。

渣教官對受害女學生的胞兄嗆聲：「你不報警看不起你。」（圖／翻攝自網路）

該教官還PO出女學生血染床單的照片，照片旁還寫上充滿驕傲的字句「第107個第1次沒了」，甚至曾留言「活在這個世界如果不泡妞就挺無聊的！」、「女朋友結婚新郎不是我，但孩子爸爸依然是我」等，點燃網友心中怒火，加上被害人胞兄想替妹妹討公道，卻得到「加油，我嚇得尿褲子了！」、「你不報警我看不起你！」的回應，讓網友看後更是忍無可忍。

大陸網友紛紛留言狂罵人渣：「這種男人太噁心了」、「這什麼人啊！讓他上個熱搜」、「男的人渣」、「我大學教官也是這副德性」、「專挑15歲以上的少女下手，可以規避法律責任，真是人渣之王」。

(中時新聞網)