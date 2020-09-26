台灣宅配通看準未來智慧物流服務趨勢，即日起，攜手中華郵政合作「i郵箱」業務服務，提供消費者更多元化的便利取件服務，以滿足各種不同需求層面的消費者。

中華動政近年來積極發展智慧物流，自105年7月起於全國陸續設置「i郵箱」，現已有超過2,000座i郵箱服務櫃點，完成我國各縣市鄉鎮之點、線、面布局，並可提供正物流、逆物流及代收貨款等解決方案。

台灣宅配通此次攜手中華郵政合作i郵箱「宅轉櫃」業務，致力提供消費者方便且創新的體驗，且隨著近年來消費者網購需求的大幅增加，也導致物流業者需多次配送包裹的頻率也顯著增加，耗費時間及相關服務成本，導致無形的再次配送成本浪費。

而「i郵箱」提供了自助取件服務模式，可協助解決這些問題。民眾接收到貨件簡訊後，可自由選擇在有空閒的時間，到所指定的i郵箱，輸入手機末3碼及6位取件碼，免排隊、免等待，不但加快民眾取件速度，也提升了物流的服務效率。

(工商 )