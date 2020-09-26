農委會水土保持局台中分局驚爆公務員集體貪瀆喝花酒，台中地檢署檢察官本月初指揮廉政署、調查局等單位追查，搜索水保局及廠商公司等處、約談50多名相關人員，依目前掌握的事證，向法院聲請羈押禁見水保局台中分局楊姓祕書，另林姓課長等5人交保。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，楊姓祕書（60歲）是目前掌握事證中位階最高的公務員，檢察官已掌握一定程度的證據、認為他觸犯貪汙治罪條例確切，為最輕本刑5年以上重罪，且認為有串證之虞、有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

卓俊忠指出，另包括林姓課長（46歲）及其工程相關承辦人，總共5名公務員，因涉案程度不等，且無羈押必要，檢察官訊後諭知20至60萬元不等金額交保。

此案為廉政署接獲檢舉後追查，本月3、4日，檢察官指揮廉政署、調查局等單位兵分多路，搜索南投、台中及台北辦公室或廠商公司等處，帶回相關公務員及業者約50人，目前仍在持續追查相關事證。

卓俊忠強調，外傳此案中有立委的助理涉入、甚至充當白手套，但根據目前掌握的事證來看，並無白手套的情況，且被約談人員中也無立委助理、議員助理等人員。

(中時 )