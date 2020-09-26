桃園一名郭姓男子，遭父母依詐欺等罪嫌起訴，父母心痛表示，兒子原就讀私立科大，卻圖謊稱因跳級台大，因此向他們要了學雜費，事後又稱將要赴美國留學，詐取父母近千萬，直至外婆的房子被轉入郭男的名下，才東窗事發。

據悉，郭男原就讀私立科技大學，卻在2007年時向父母謊稱，受到老師的肯定，因此可跳級至台大電機碩士班，為辦科大休學及繳納台大學費，而向父母索取20萬元學雜費，郭男或許覺得父母相當好騙，在偽造台大學位的同時，又誆稱自己是學校最年輕的博士生，之後要去美國紐約、加拿大深造，回台後會進台大任教、當中研院研究員等。

郭男從2007年一路騙到2013年，6年間騙了近千萬元，直到前年郭男將外婆的房產轉至自己名下，這才引起家人疑心，向校方求證後，才驚覺被兒子騙得團團轉，憤而提告，檢方依雙方證詞、郭父母帳戶明細及偽造學歷等證據，依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴郭男。

桃園地院於25日開第2次準備庭，郭男父母因為家中長輩生病住院無法到庭，告訴代理人轉達為了家庭和諧希望法院能試行調解。郭男也同意調解，不過被控詐欺部分，因匯款並無紀錄不知如何答辯，雙方糾紛已拖延2年多希望能儘速解決。

審判長也當庭提及，郭男父母指控時間從2007年至2018年，但看不出兩人帳戶有大筆金額流動，關於交付金額數量、方式、時間及地點沒寫明白，也無相關憑據佐證，若這部分犯罪事實無法特定可能根本無法審理，請告訴代理人轉達郭父母，「法院不是你們的會計師」要負起舉證責任，並嚴肅的說，若發現有誣告、偽證情事會告發他們。

(中時新聞網)