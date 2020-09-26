最近大陸解放軍反潛偵巡機在海峽上空密集飛航，引發國內民眾關切兩岸可能發生衝突。軍事專家指出，反潛機飛航活動，其實留下許多疑團，國軍應當保持密切關注，積極有所作為。

中華戰略學會研究員張競在臉書貼文，對近日共機活動提出以下分析說明：

最近海峽軍事動態相當頻密，兩岸空中戰機你來我往相當熱鬧，但這其中有那些門道值的談談呢？

第一段影片是針對近期共軍高新六號空潛-200型機每日活動航跡示意圖，再配上相關廣播增加臨場感。在此必須提醒示意圖並非完整航跡，所以不要被示意圖誤導，認為共機在那個空域打個轉就返航，真正門道就是要以微觀視角檢視其飛行航跡，並且對比其採取此種特定航跡時飛行之高度。

第二張照片是9月23日國軍所拍攝共機在特定海域之飛航圖像，相信朋友們都會注意到該機高度相當接近海面，究竟要如何解讀此種航跡？這就要對照第三張台北飛航情報區西南角區域之航路圖，從對比共機活動區域以及航路圖上所顯示R200、G581以及G86各個國內航線規範航路高度，以及M750、A1、L1、T1以及J1等國際過境航路規範航路高度，其實就可以理解這張共機圖像為何會顯現低於國內航路高度，但又不是適切偵潛戰術高度影像，顯然當時是在穿越民用航路，避免干擾民用航班。

但是從這些共機飛航活動中，吾人能夠推敲研判出那些結論呢？首先當然是要理解共軍作戰管制觀通系統要如何掌握共機活動動態，假若是未能偵測到共機運用ADS-B或是MLAT定位，顯然就可證明共軍雷達站可充份掌握到在此區域如此高度之共機，絕無可能讓共機在執行戰術飛航活動時脫管。

這對掌握共軍對空搜索雷達，在特定海空域以及高度是否存在隱空，將有具體參考價值。但對於有意運用對空搜索雷達低空盲區，以超低空飛行突防想法來說，此等癥候就不太妙，相信明眼人看了就心知肚明。

不過在共軍反潛機飛航海域，商業船運活動相對來說並不密集，所以真正文章就是在水下潛艦活動，特別是對照海底地形之後，自然就可理解此為兵家必爭水下之地。但話說回來，當共機侵門踏戶在此活動時，我們可曾警覺到，國軍購置P-3C成軍後，對於該處海域戰場經營與水文調查，是否仍然存在繼續努力空間呢？

不要怪我提出這麼多問題，但卻沒有答案；臺灣只有名嘴才會樣樣事情都有答案，我是本本份份的榮民伯伯，我只有還沒有破解的謎團，但卻沒有鬼扯蛋的答案。唯一結論是：『空中戰機盤旋，水下暗潮洶湧』；我相信您也會認同這個結論！

另外，張競在接受《中時新聞網》訪問時表示，近日共機在海峽活動確實是對國內社會產生壓力，但是多位政論名嘴都在進行政治解讀，但是軍事活動有其嚴肅之技術性，絕不是胡亂吹噓，看到那艘艦船展示某個武器，就可以宣稱完成戰備預備作戰，這種態度只不過是譁眾取寵存心媚俗。

張競指出，面對軍事動態，若要判斷情勢，能夠找出問題審慎追查求證，遠比遽下斷語妄言誤導更為重要。共軍密集活動雖然在軍事存在壓力，但亦曝露活動癥候，可作為情報判斷依據，但是國軍能否掌握良機情蒐研判至關重要，這對國家安全具有重大意義。

空中戰機盤旋、水下暗潮洶湧 最近海峽軍事動態相當頻密，兩岸空中戰機你來我往相當熱鬧，但這其中有那些門道值得談談呢？ 第一段影片是針對近期共軍高新六號空潛-200型機每日活動航跡示意圖，再配上相關廣播增加臨場感。在此必須提醒示意圖並非完整航... 由張競發佈於 2020年9月25日 星期五

(中時新聞網)