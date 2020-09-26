美國航空監管單位表示，將於下周執行波音737 Max飛行任務的評估，以平息公眾對該機型的疑慮。該試飛亦表明美國航空管理局對該機型的信心，以及有望在最終審查獲准復飛。

歐洲航空安全管理局周五指出，波音停飛的737 Max機型可望獲監管單位的批准，預計11月恢復飛行以及年底投入使用。

波音受消息激勵，周五收漲9.98%，報156.03美元，為道瓊表現最好成分股，引領道瓊尾段的上升。

另波音董事會在此前737 Max危機中缺乏監督能力，遭公司股東起訴。在股東訴訟中指出，公司董事會未就管理階層面對兩次737 Max墜機事故的應對進行適當的監督。波音前執行長Muilenburg誤導了董事會，董事會僅注意公司負面報導，未能就737 Max工程技術問題對管理階層施壓。

波音回應，該訴訟為單方面的。

美國眾議院在9月16日公布波音737 Max調查報告，認為兩起航空事故是由波音與美聯邦航空管理局犯下一系列嚴重錯誤造成。報告指出，2018年10月新加坡獅航空難和2019年3月衣索比亞航空的班機失事，非單一機械故障造成，而是波音工程師錯誤技術假設，管理階層缺乏透明度和航管單位監督不足所造成。

(時報資訊)