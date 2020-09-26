台海近日情勢緊張，24日清晨6時45分起，多架軍機高速掠過台北市上空，隆隆聲響引發民眾恐慌，紛紛詢問「是中共打過來了嗎？」為安定民心，內政部、國防部緊急澄清，蔡英文總統也強調，這是為了國慶的預演，「請大家安心」。對此，軍事專家宋兆文感嘆表示，「是誰在造成人民的擔心害怕？是誰逼迫人民走向戰爭煉獄？」

24日為國慶日首次預演，國軍出動3架F-16V戰機、1架UH-60M及2架CH-47直升機、3架AT-3教練機，進行各項科目。在當日清晨6時45分左右，多架戰機飛過台北上空，高速且低空劃過的巨大聲響，讓許多睡夢中的民眾被驚醒。由於近日台海局勢不斷升溫，許多民眾紛紛在PTT或通訊軟體群組詢問「是發生什麼事？」「中共打來了嗎？」

對此，國防部則在要大家「嘜緊張」，針對網路流傳中共是不是打過來了？國防部也表示「這是假訊息啦！大家請放心，捍衛台海安全，有國軍就安心」。國防部也預告，9月29日、10月6日全兵力預演，出動的直升機與戰機數量將多出一倍。蔡英文則詢問民眾「有聽到空軍Morning call嗎？」並在臉書表示，台北市區的鬧鐘有點不一樣，這是戰機飛行的聲音。「戰機飛行是為了今年國慶的預演，請大家安心」。

對此，宋兆文在臉書感嘆表示，是誰在造成人民的擔心害怕？是誰逼迫人民走向戰爭煉獄？短短兩句話道盡無奈！網友也回文表示，「撞冰山責任在船長」、「民進黨」、「一意孤行、不顧百姓生死」。

(中時新聞網)