冷氣溫度怎麼調可省錢，許多人很關心，但網友分享，冷氣溫度設定比室溫還要高，不知道可否省電！貼文曝光後，卻被網友狂吐槽，不懂這樣為何要開冷氣？吹電扇不就好了？這樣設定反而會更耗電。

網友在臉書社團「爆廢公社」上發文詢問，如果室溫是26度，開冷氣卻把溫度設定成27度。並好奇詢問，這樣會怎樣？有沒有人也是這麼做呢？這種操作是否可以省電？

貼文曝光後，許多網友紛紛留言吐槽，若室溫是26度，卻設定27度的冷氣。「到不如就不要開了！」、「室溫26度開冷氣幹嘛？」、「低於28度根本無需開冷氣吧」、「不懂，這樣要開幹嘛」、「吹電風扇不就好了，他就不會運轉只有送風啊！」

更有網友指出，設定比室溫還要高的溫度「最耗電」，冷氣的壓縮機不會啟動運轉，所以冷氣會一直送風，但又吹不涼，與其這樣不如開電風扇吹就好；另也有人開玩笑說，「這是不熱的環境，硬要找冷氣機麻煩的概念！」並建議原PO，乾脆在調高溫一點，直接把冷氣溫度「設定30度，換台電給你錢」。

(中時新聞網)