洋基外野手「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)今年季外不會重簽合約了，他擁有職業運動史最大的合約之一，13年3.25億美元持續到2028年。這當初是馬林魚給他的天價續約，而且根據被賣到洋基的合約內容，史坦頓在2020年季後可以選擇跳脫重簽。

史坦頓今年薪資2600萬美元，因為新冠疫情大幅縮水，他明年開始仍有平均將近3000萬美元薪資，根本沒必要重簽。最後一季是球團選項，洋基可以用1000萬美元將他買斷(馬林魚出錢)，他還剩下2.18億美元薪資，馬林魚負擔3000萬美元，拆成6筆500萬美元的帳單繳給洋基。

2017年史坦頓勇奪國聯MVP、全壘打王(59轟)、打點王，被賣來洋基首季仍有38轟，但第2季開始掛傷兵，幾乎沒有貢獻，以他的現況要簽到更好的合約是不可能的。

此外，紅襪強打馬丁尼茲(J.D. Martinez)也表示不會跳脫合約，他2018年簽下5年1.1億美元，勇奪美聯打點王，幫助紅襪摘下世界大賽冠軍。馬丁尼茲表現一直很好，可惜今年戰力急速下滑，各項指數慘不忍睹，紅襪也在分區墊底，加上馬丁尼茲不太會守備，暫留紅襪是較好選擇，除非他的超級經紀人波拉斯(Scott Boras)另有盤算。

(中時新聞網)