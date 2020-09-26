新冠肺炎疫情趨緩，公司申請上櫃腳步也加速，根據櫃檯買賣中心統計，目前尚有常廣(6730)、亨泰光(6747)、長聖(6712)、達亞(6762)、博晟(6733)、台微醫(6767)、威健(6661)待審議，OTC表示，希望今年IPO送件能達25家。

全球新冠肺炎疫情肆虐，各國採取寬鬆貨幣政策救經濟，造就全球股市多頭氣盛，台灣因疫情控制得宜，台股交易相當熱絡，以中小型個股為主的OTC市場更因投資人熱情參與，日均量突破400億元關卡。

根據櫃買中心統計，截至109年9月22日止，上櫃股票日均值為479.54億元，興櫃股票日均值為21.16億元；櫃買中心預估，今年OTC市場日均值將創歷年新高。

不過，相較於OTC市場交易熱呼呼，送件申請上櫃公司卻受新冠肺炎疫情影響進度不如預期，根據櫃檯買賣中心統計，截至9月25日，今年度上櫃掛牌公司有9家(不包含轉投控掛牌1家)，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有8家(軒郁、陞達科技、意德士、上洋、亞泰金屬、揚秦、叡揚、智聯服務)，待審議有7家(常廣、亨泰光、長聖、達亞、博晟、台微醫、威健)。

櫃買中心表示，截至目前有18家送件申請，距離年初25家目標還差7家，希望今年能達成IPO送件25家目標。

(時報資訊)